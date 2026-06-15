Ушаков заявил о приверженности Путина и Си Цзиньпина развитию всеобъемлющего партнерства

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"В связи с отмечаемым сегодня председателем КНР Си Цзиньпином днём рождения ему направлено тёплое, дружеское поздравление президента России Владимира Путина", - заявил Ушаков журналистам в понедельник.

Он отметил, что между лидерами сложились по-настоящему товарищеские отношения.

"Они глубоко уважают друг друга, испытывают взаимное доверие. Их диалог всегда носит откровенный и содержательный характер, основывается на совпадающих подходах по всем ключевым проблемам современности. И, конечно, они оба привержены развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия наших стран", - сказал помощник главы государства.

Майский визит президента России в Китай, добавил Ушаков, прошел именно в таком духе. Путин и Си Цзиньпин обстоятельно пообщались, приняли целый ряд принципиальных, ориентированных на перспективу, решений, напомнил он.

"Визит, конечно, подтвердил и совместную стабилизирующую роль, которую Россия и Китай играют на международной арене, важность их усилий по формированию справедливого многополярного миропорядка", - сказал Ушаков.