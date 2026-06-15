Шойгу 17 июня встретится в Москве с главой МИД Турции

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Cекретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу проведет переговоры с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, стороны обсудят вопросы развития стратегического партнерства между странами, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ в понедельник.

"Стороны обсудят вопросы развития стратегического партнерства России и Турции, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, встреча запланирована в Москве 17 июня.