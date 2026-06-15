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В Курской области для чиновников создадут комиссии по этике

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В каждом муниципалитете Курской области создадут комиссии по этике и служебному поведению чиновников, сообщил в Max губернатор Александр Хинштейн.

"Приняли решение создать в каждом муниципалитете региона комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. К сожалению, после нескольких прецедентов вижу, что это становится принципиальным вопросом. В каждом случае, когда чиновник позволяет себе лишнего, это бросает серьезную тень на всю систему власти в целом", - написал он.

Хинштейн считает, что подобное поведение чиновников в регионе недопустимо, и каждому такому случаю должна даваться надлежащая оценка.

"Обращаюсь ко всем коллегам: вы - представители власти. Никаких нарушений этики не должно быть в принципе. Любой вопрос можно решить дипломатично, без хамства и грубости. Мы пытаемся вернуть доверие, которое и без того оказалось в последнее время подорвано. И это - персональная ответственность каждого, кто выбрал служение людям своей работой", - добавил губернатор.

Решение о создании комиссий принято на фоне нескольких некорректных высказываний муниципальных чиновников в прямом эфире заседаний правительства.

Так, 15 июня во время выступления губернатора по аудиосвязи прозвучал выкрик "Пошел вон!". Он исходил из студии Льговского района. Как объяснил исполняющий обязанности главы района Павел Вертиков данное высказывание было обращено к сотруднику, который находился с ним в кабинете. Губернатор назвал такие разговоры в ходе заседания недопустимыми и пообещал добиваться привлечения Вертикова к ответственности.

В мае, также в прямом эфире заседания облправительства нецензурно выругался глава Большесолдатского района Владимир Зайцев, отвечая на вопрос губернатора о жалобах жителей на отсутствие воды.

Александр Хинштейн Льгов Курская область Владимир Зайцев Павел Вертиков
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