Правительство допустило к работе в такси кроссоверы Jetour X70Plus

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Правительство расширило перечень допускаемых для работы в российском такси автомобилей кроссовером Jetour X70Plus.

Такое распоряжение от 12 июня опубликовано на портале правовой информации.

В марте этого года перечень пополнили три модели Haval (F7, F7x и Jolion), выпускаемые в Тульской области концерном Great Wall, а также Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7 - ИФ), локализованные на мощностях "АГР Холдинга" в Калуге (бывший завод Volkswagen - ИФ).