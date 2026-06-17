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Мишустин заявил о планах вывести на новый уровень промкооперацию с Узбекистаном

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Правительство России настроено на укрепление экономического сотрудничества с Узбекистаном, в частности, рассчитывает вывести на новый уровень кооперацию двух стран в промышленности, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Российский бизнес представлен практически на всей территории Узбекистана. Мы видим результаты общих усилий - появляются рабочие места, наращивается выпуск востребованной продукции. Правительство России настроено на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном", - сказал Мишустин, выступая в среду на пленарном заседании Ташкентского международного инвестиционного форума.

Он подчеркнул, что "на новый уровень выходит кооперация в промышленности" между Россией и Узбекистаном.

"Мы формируем необходимую для этого инфраструктуру, в том числе создавая совместные технопарки. Они уже действуют в Ташкентской и Джизакской областях. В апреле открылся промпарк в городе Навои, где российская компания запустила производство товаров бытовой химии и косметики", - отметил Мишустин.

Он также напомнил, что в Узбекистане продолжается сооружение вагоностроительного кластера и сборочных цехов для выпуска коммерческих автомобилей.

"Для дальнейшей поддержки значимых предпринимательских инициатив запущена совместная инвестиционная платформа", - сообщил российский премьер.

Он выразил надежду на то, что "еще больше компаний воспользуются такой возможностью".

"Используя имеющийся богатый потенциал экономик России и Узбекистана (...), запуская перспективные проекты, мы способны вывести наше взаимодействие на еще более высокий уровень - на благо наших граждан. Рассчитываю, что деловые круги активно включатся в такую работу", - заявил Мишустин.

РФ Михаил Мишустин Узбекистан
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