Минобороны РФ сообщило о контроле над Кутузовкой в ДНР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селом Кутузовка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в среду.

"В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кутузовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

За сутки, по данным ведомства, группировкой нанесено поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и штурмового полка ВСУ в районах Сергеевки, Ивановки, Ленина, Красноярского, Грузского, Веселого, Кучерова Яра в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

Потери украинских сил в зоне действий группировки составили до 290 военнослужащих, две боевые машины реактивных систем залпового огня "Град", боевая бронированная машина, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Подгавриловка, Просяная, Новоскелеватое, Ивановка, Маломихайловка Днепропетровской области, Копани, Васиновка, Широкое, Новое Поле и Новоселовка Запорожской области", - сказано в сообщении министерства обороны.

По его информации, в течение суток армия Украины потеряла здесь более 470 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сазоновка, Самборовка, Редкодуб, Путниково, Грушевка Харьковской области, Яцковка и Лозовое Донецкой Народной Республики", - сообщили в военном ведомстве.

В полосе ответственности группировки потери украинской армии за сутки составили до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, проинформировало Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка и Стародубовка Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство обороны.

По данным военных, на этих участках украинские подразделения потеряли в течение суток более 125 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, 16 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Радьковка, Уланово, Гирино и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая, Приколотное, Лосевка и Григоровка", - сказали в Минобороны РФ.

Там сообщили, что за минувшие сутки армия Украины потеряла здесь свыше 230 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и две станции радиоэлектронной борьбы", - проинформировали в министерстве обороны.