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Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации во вторник.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Как сообщалось ранее, аэропорты Домодедово и Внуково также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Жуковский
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