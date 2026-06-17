Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщили в Росавиации во вторник.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Как сообщалось ранее, аэропорты Домодедово и Внуково также принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.