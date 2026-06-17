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Военные заявили об уничтожении последней артерии снабжения ВСУ в Красном Лимане

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки в городе Красный Лиман взяты под контроль более 60 зданий, поражена переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием",- сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожена последняя артерия снабжения ВСУ в Красном Лимане - переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики", - заявили военные.

По данным ведомства, за сутки в районе Красного Лимана уничтожено до 20 украинских военных, пикап, 155-мм гаубица М777 и шесть наземных роботизированных комплексов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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