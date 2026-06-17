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Минобороны РФ заявило о нейтрализации 72 дронов ВСУ над российскими регионами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в период с 9:00 до 14:00 перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе - над Московским регионом, заявили в Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.

В Минобороны РФ также сообщили о нейтрализации украинских беспилотников над Крымом и Черным морем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 июня 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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