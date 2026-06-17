Япония в мае сократила импорт СПГ до минимума с 2002 года и активно расходует запасы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Япония, один из крупнейших импортеров сжиженного природного газа, столкнулась с глобальным дефицитом СПГ из-за сокращения коммерческих запасов. Впереди у страны летний пик потребления и короткое осеннее окно для формирования запасов к зимним холодам.

Как сообщило министерство финансов, в мае 2026 года Япония получила 3,96 млн тонн СПГ, что на 15% меньше, чем годом ранее. Это минимальный объем месячного импорта за последние почти 24 года – с июня 2002 года (тогда импорт был 3,883 млн тонн).

Наряду с падением поставок в мае 2026 проявилась тенденция быстрого расходования коммерческих запасов СПГ: по отношению к прошлогоднему уровню они упали на 18%, или 420 тыс. тонн, тогда как многолетнему тренду свойственен их плавный рост в преддверии летнего пика спроса. Эти маневры национальной энергетике предстоит компенсировать в последующие месяцы.

С начала 2026 года суммарный импорт падает на 6% до 26,162 млн тонн.

Поставки российского СПГ составили 453 тыс. тонн в мае 2026 года, что на 9% меньше, чем годом ранее (497 тыс. тонн). Японские получатели стабильно отбирают российский газ по долгосрочным контрактам, избегая при этом маржинальных спотовых сделок.

С начала года поставки снижаются на 5% до 2,523 млн тонн.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Из региона Ближнего Востока пришло всего два танкера (129 тыс. тонн), при том что годом ранее поставлено 463 тыс. тонн. Статистика других импортеров региона показывает, что этот газ мог прийти только из Омана, который находится за пределами перекрытого Ормузского пролива.

Поставки американского СПГ выросли на 43% до 677 тыс. тонн.