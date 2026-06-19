Минобороны РФ сообщило о создании "огневого мешка" для ВСУ в Красном Лимане

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российские военные создают "огневой мешок" для украинских подразделений в Красном Лимане в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая "огневой мешок" для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Применяя дроны-камикадзе и другие ударные беспилотники по бронированной и автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции", - сказано в сообщении.

Ведомство опубликовало кадры объективного контроля продвижения и закрепления штурмовых групп 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в одном из районов Красного Лимана в ДНР.