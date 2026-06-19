Тревогу цунами вводили на Камчатке после нескольких землетрясений

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Отбой тревоги цунами объявлен на Камчатке после трех сильных землетрясений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В 20:23 местного времени (11:23 мск) дан отбой угрозы цунами. Подхода волн к берегам Камчатского края не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в 19:52 по местному времени (10:52 мск) с эпицентром в 183 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 15,4 км под морским дном. В краевом центре сейсмическое событие ощутили силой до трех баллов.

Ранее сообщалось, что два землетрясения магнитудой 5,6 и 6,9 зарегистрированы в пятницу в 18:51 (09:51 мск) и в 18:52 (09:52 мск) в том же районе, очаг залегал на глубине 16 км. Оба этих землетрясения в Петропавловске-Камчатском ощутили силой до четырех баллов.

Центр цунами предупреждал о возможном подходе волны высотой не более 38 см к Алеутскому муниципальному округу, не более 25 см к Усть-Камчатскому муниципальному округу, не более 6 см к Петропавловск-Камчатскому городскому округу.