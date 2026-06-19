Аэропорт Сочи третий раз за сутки прервал работу

Также введены ограничения для аэропорта Геленджика

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи и Геленджика ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ранее аэропорт приостанавливал работу рано утром и днем в пятницу, ограничения действовали около часа.

Аэропорт Краснодара "Пашковский" может изменить расписание в связи с ограничениями на полеты в ряде районов Краснодарского края.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.