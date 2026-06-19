Поиск

Аэропорт Сочи третий раз за сутки прервал работу

Также введены ограничения для аэропорта Геленджика

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Для аэропорта Сочи и Геленджика ввели ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Ранее аэропорт приостанавливал работу рано утром и днем в пятницу, ограничения действовали около часа.

Аэропорт Краснодара "Пашковский" может изменить расписание в связи с ограничениями на полеты в ряде районов Краснодарского края.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РСТ прогнозирует низкие цены на туры на Ближний Восток летом

Аэропорт Сочи третий раз за сутки прервал работу

Что произошло за день: пятница, 19 июня

Минэкономразвития отменило рекомендации о нежелательности туров на Ближний Восток

Производительность труда у крупного и среднего бизнеса в I квартале выросла на 1,7%

МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

 МИД отменил рекомендацию россиянам не ездить в страны Персидского залива

ФАС объяснила перебои с топливом на АЗС Кубани проблемами логистики

На подлете к Москве сбили 76 беспилотников

В Кронштадте устанавливают бетонные укрытия

Новак поручил чиновникам проанализировать ситуацию с ценами на топливо

 Новак поручил чиновникам проанализировать ситуацию с ценами на топливо
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2746 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10003 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов