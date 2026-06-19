Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов и действовали около двух часов.

Как отмечает Росавиация, ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара, в связи с чем возможны корректировки в расписании рейсов.