Большегруз сбил трех человек в Тюменской области, погибла женщина

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Большегруз Mercedes въехал в два стоящих на обочине дороги автомобиля на 145-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. Погиб один человек.

У автомобиля BMW с прицепом лопнуло колесо, водитель остановился на обочине. Созвонился со знакомой, чтобы она привезла ему запасное колесо. На автомобиле Mazda приехала 39-летняя знакомая с четырехлетним сыном и также припарковалась на обочине.

Как уточнили в пресс-службе, мужчина начал менять колесо, а женщина и ребенок находились рядом с автомобилями.

"В попутном направлении ехал большегруз Mercedes с полуприцепом, 52-летний водитель которого отвлекся от управления. В результате ДТП в лечебном учреждении скончалась женщина, ее сын и водитель BMW получили тяжелые травмы", - добавили в пресс-службе.

Все пострадавшие являются жителями Тюмени.