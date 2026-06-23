Закон о снятии ограничений на продажу конфискованного жилья принят Госдумой

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем чтении закон о снятии ограничений на продажу жилья и земли, изъятых в казну по решению суда.

Изменения внесены в статью 30(4) закона "О приватизации государственного и муниципального имущества".

Законом предусматривается, что жилые помещения и доли в праве собственности на жилые помещения, поступившие в собственность Российской Федерации на основании судебных актов, приватизируются в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных законом "О приватизации государственного и муниципального имущества", если иное решение не принято президентом или правительством РФ.

Закрепляется процедура продажи доли с учетом преимущественного права на ее покупку (по начальной цене продажи) остальными участниками долевой собственности до проведения аукциона по ее продаже.

Положения закона не распространяются на жилые помещения, переданные гражданам по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, заключенным до дня вступления в силу закона.

Кроме этого, закрепляется перечень требований, при одновременном соответствии которым юридическое лицо может быть включено в перечень юридических лиц для организации от имени собственника продажи приватизируемого государственного или муниципального имущества и осуществления функций продавца такого имущества. При этом определяются организации, к которым не будут применяться указанные требования.

Авторами инициативы стала группа депутатов, в частности, вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Ранее Абрамченко отметила в своем телеграм-канале низкую эффективность управления конфискованными активами: "из-за законодательных ограничений лишь около 20% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечены в экономику".

"В Реестре федерального имущества по разным причинам "застряли" около 5 тысяч объектов недвижимости. Сейчас срок их реализации составляет до двух лет, его реально сократить до шести месяцев. С жилыми помещениями ситуация аналогичная. Профильное ведомство готово продать это имущество, но мешают законодательные рамки", - пояснила Абрамченко.

По ее словам, сейчас закон о приватизации разрешает продавать квартиры, изъятые у коррупционеров, если их рыночная стоимость на вторичном рынке в два или более раза превышает сумму, рассчитанную по формуле: площадь квартиры умножается на среднюю цену квадратного метра жилья в регионе по данным Росстата, но только 8% квартир соответствуют этому критерию.

"Мы предлагаем снять это ограничение, а также исключить необходимость ждать шесть месяцев после несостоявшихся торгов и дополнить статью 30.4 Закона о приватизации перечнем жилой недвижимости. Это могут быть дома, квартиры, их части, комнаты и доли", - написала вице-спикер.

Она также отметила, что общая кадастровая стоимость жилых помещений, изъятых в казну, превышает 1,82 млрд рублей. "Управление конфискованным имуществом должно быть эффективным, чтобы пополнять бюджет и обеспечивать вовлечение объектов недвижимости в экономику", - считает Абрамченко.