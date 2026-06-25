Правительство определит случаи обязательного применения только российских моделей ИИ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство будет устанавливать случаи, когда в РФ планируется допускать применение исключительно суверенных или национальных моделей искусственного интеллекта (ИИ), в банковской сфере и иных секторах финансового рынка такие случаи будут определяться по согласованию с Банком России.

Соответствующие нормы содержатся в законопроекте (№1271570-8) о поддержке развития технологий ИИ в РФ, внесенном в четверг в Госдуму. Документ размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно законопроекту, правительство устанавливает случаи, в которых допускается применение исключительно суверенных или национальных моделей ИИ, а также перечень исключений из них. В банковской сфере и иных сферах финансового рынка эти случаи определяются по согласованию с ЦБ.

Помимо этого, правительство вправе устанавливать требования по предотвращению рисков, связанных с использованием ИИ в соответствующих отраслях. В банковской сфере и иных сферах финансового рынка такие требования также устанавливаются по согласованию с ЦБ.

Законопроект вводит две категории моделей - суверенные и национальные, статус которых дает право на меры господдержки (финансовой, имущественной, гарантийной), но требует выполнения ряда условий. Для обеих категорий разработчиком должно быть российское юридическое лицо, хранение данных обеспечиваться в ЦОД на территории РФ, принадлежащих российским юрлицам. Сама модель ИИ должна пройти два подтверждения: на соответствия законодательству РФ и традиционным российским духовно-нравственным ценностям в порядке, установленном правительством. Разница между категориями ИИ - в глубине локализации разработки. Суверенной признается модель, разработку которой, включая определение и изменение характеристик на всех стадиях жизненного цикла, ведет российское юрлицо-разработчик, обеспечивая полную техническую и технологическую воспроизводимость цикла разработки, включая обучение и матрицу исходных коэффициентов. Национальной - модель, у которой российским юрлицом определяются и изменяются лишь существенные характеристики (их перечень установит правительство) - структура, ПО и настраиваемые параметры, при этом используемые при разработке компоненты, в том числе зарубежные и иные модели ИИ от сторонних лиц, должны распространяться на условиях открытой лицензии.

Отдельно законопроект снимает для разработчиков риск нарушения авторских и смежных прав при обучении моделей. Обращение к информации, содержащейся в объектах авторского права, не признается нарушением, если оно осуществляется исключительно для обучения суверенной или национальной модели ИИ. Условие - разработчик использует правомерно полученный экземпляр произведения либо объект был доведен до всеобщего сведения или доступен для анализа без ограничения техническими средствами.

Согласно графику разработки нормативных правовых актов, внесенных вместе с законопроектом, правительство подготовит ряд постановлений, конкретизирующих закон. В частности, Минцифры с участием ФСБ и ФСТЭК до 1 ноября 2026 г. должны подготовить постановление об установлении случаев, в которых допускается применение исключительно суверенных или национальных моделей, и перечня исключений из них. Кроме того, до 1 ноября 2026 г. Минцифры совместно с Минкультуры предстоит разработать правила подтверждения соответствия моделей законодательству РФ и традиционным российским духовно-нравственным ценностям.

В случае принятия, норма о случаях обязательного применения суверенных и национальных моделей вступает в силу с 1 марта 2027 г. При этом до 1 сентября 2032 г. такие ограничения не распространяются на информационные системы, в которых модели ИИ используются или эксплуатируются на день вступления нормы в силу, при условии обработки и хранения данных на территории РФ.