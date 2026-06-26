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Песков назвал новость о кончине Иванова печальной для всей администрации президента

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Известие о кончине бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ Сергея Иванова стало печальной новостью для всей администрации главы государства, но в особенности для президента России Владимира Путина, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Известие о кончине Сергея Борисовича Иванова действительно стало очень печальной новостью для всей администрации президента и, конечно, особенно для президента Путина. И Сергей Борисович, и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, Иванов был действительно членом команды Путина", - сказал Песков в интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину, которое было размещено в канале МАХ "Вестей".

Он отметил, что Иванов и во время работы в разведке, и в министерстве обороны, когда он совмещал руководство оборонного ведомства и должность вице-премьера, был высочайшим профессионалом своего дела, эффективным политиком, сотрудником, руководителем, которого ценили многие поколения служащих.

"Вклад Сергея Борисовича в развитие нашей государственности очень трудно переоценить, поэтому, действительно, сегодня очень скорбный день", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Сергей Иванов
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