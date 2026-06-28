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Военные заявили о контроле еще над 26 зданиями в Константиновке

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут активные наступательные действия на всех направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

"Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части населённого пункта. За сутки освобождено 26 зданий. Уничтожено до 100 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль MaxxPro производства США, 20 пикапов, два квадроцикла, 31 наземный робототехнический комплекс и 21 пункт управления бесплотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении ведомства.

Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял за сутки более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля и два орудия полевой артиллерии, говорится в сводке.

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