В Красном Лимане войска РФ за сутки овладели пятью опорными пунктами ВСУ и 59 зданиями

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Штурмовые отряды 25-й армии в ходе СВО продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирования ВСУ в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, ведя бой в северо-западной части города, овладели пятью опорными пунктами и 59-ю зданиями", - сказано в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

В этих боях потери противника за сутки составили до 30 военнослужащих, четыре автомобиля, пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, говорится в сводке Минобороны.