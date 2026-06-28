Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае потушен

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пожар на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района Кубани ликвидирован, сообщили в оперативном штабе региона в воскресенье.

"На текущий момент возгорание на Полтавской нефтебазе ликвидировано", - говорится в сообщении.

Пожар на нефтебазе в станице Полтавской начался в четверг после падения фрагментов БПЛА, никто не пострадал.

Движение по автодороге станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому восстановлено.