Мишустин участвовал в переговорах президентов РФ и Белоруссии

Обсуждались взаимодействие в энергетике, промышленности

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские премьер-министр Михаил Мишустин присоединился к его переговорам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на Валдае.

"Мы с ним (Александром Лукашенко - ИФ) общались сутки, даже чуть побольше в неформальной обстановке не только вдвоем, но и втроем. Я пригласил председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина", - сказал Путин в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Мы обсуждали, прежде всего, вопросы экономического характера, взаимодействие в разных областях, в энергетике и промышленности, в других сферах. Говорили о гуманитарном сотрудничестве", - уточнил российский лидер.

Путин отметил, что поездка на Валдай была "очень удачной и содержательной".