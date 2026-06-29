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В Белгородской области создадут восемь батальонов БАРС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о планах создать в регионе восемь батальонов БАРС для защиты от атак БПЛА.

"У нас уже создано добровольческое формирование БАРС-Белгород, которое осуществляет защиту региона. В планах у нас создать полностью восемь батальонов", - сказал он ИС "Вести".

По его словам, семь батальонов будут организовывать оборону и противодействие беспилотным системам в семи муниципальных округах и один - в резерве.

"Один батальон будет в качестве резерва находиться. Если противник будет осуществлять попытки зайти на территорию Российской Федерации в районе Белгородской области, будет блокировать (его - ИФ) и обеспечивать бой подразделений министерства обороны", - уточнил глава региона.

Он также сообщил, что в Белгородской области созданы два батальона противодействия системам беспилотной авиации, которые уже выполняют свои задачи. "Мы их будем усиливать, больше обеспечивать перехватчиками, чтобы те ракеты, которые летят через территорию Белгородской области, не уходили в центр нашей страны", - сказал Шуваев.

Добровольцы отряда "БАРС-Белгород" приступили к выполнению задач с 1 октября 2024 года. В зоне их ответственности - охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотными летательными аппаратами, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения, а также обеспечение режима КТО.

Белгород Александр Шуваев БАРС-Белгород Белгородская область
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