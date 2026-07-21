В Карелии создадут мобильные огневые группы для защиты от БПЛА

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Карелии начали создавать мобильные огневые группы (МОГ), участники которых будут защищать промышленные предприятия и стратегические объекты инфраструктуры от воздушных угроз, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Вступить в состав мобильных огневых групп может каждый желающий возрастом от 18 и до 55 лет (младшие офицеры - до 60 лет, старшие - до 65), подходящий по здоровью, не имеющий судимости", - говорится в сообщении.

Кандидат в МОГ заключает контракт с Минобороны как резервист, проходит обучение и во время военных сборов работает в мобильной огневой группе на территории Карелии. У участников групп сохраняется средняя заработная плата, а также для них предусмотрены денежные выплаты.

Отдельно в контракте закрепляется положение о том, что участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии и в зону проведения СВО не направляются.