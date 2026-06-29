Новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов разработают к 2027 г.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о планах подготовить новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов к следующему году.

"Внесены изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: с 1 сентября 2025 года включен отдельный агротехнологический профиль обучения, а также внесены изменения в федеральную программу старшей школы. (...) Учебники по химии, физике и биологии для старших классов планируют подготовить к 2027 году. Одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения", - цитирует Кравцова пресс-служба министерства просвещения РФ.

Кравцов отметил, что идет подготовка серии учебных пособий "Шаг в агротех", которые охватывают все восемь специализаций агротехнологических классов. По итогам апробации отдельные издания планируется включить в федеральный перечень учебников. Параллельно идет работа над новыми государственными учебниками.

Утвержден новый стандарт старшей школы с усиленной естественно-научной составляющей. В 2026 году будет актуализирован федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, в 2027 году обновлены стандарты дошкольного и начального образования.

Глава Минпросвещения РФ отметил, что в 2025/26 учебном году функционировало 3 233 профильных аграрных класса, в которых обучалось 38 196 школьников. Этот показатель почти в 1,7 раза больше показателя 2024/25 учебного года.

Как сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в агропромышленном комплексе занято 6,4 млн человек. С учетом естественного выбытия отрасли ежегодно требуется порядка 150 тыс. новых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а также представителей рабочих профессий. "Все отрасли сейчас конкурируют за человека. Для АПК это особенно важно: даже с учетом роста производительности труда и технологичности без специалистов мы не сможем выполнить задачи, поставленные президентом, - увеличить производство продукции АПК на 25% и экспорт в 1,5 раза к 2030 году. Поэтом