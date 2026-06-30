Правительство РФ поддержало законопроект о реформе аудиторской деятельности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму положительный отзыв на депутатский законопроект о реформе аудиторской деятельности, но рекомендовало установить срок его вступления в силу в соответствии с законом об обязательных требованиях: либо с 1 марта, либо с 1 сентября.

"Реализация предусмотренных законопроектом положений будет способствовать дальнейшему развитию аудиторской деятельности в интересах национальной экономики, развития конкуренции, обеспечит положительный эффект для рынка аудиторских услуг", - говорится в отзыве правительства, опубликованном во вторник в электронной базе данных парламента.

Документ (№1198867-8) в апреле внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Аркадий Свистунов. Законопроект вводит механизм перекрестного исключения из реестров аудиторских организаций. Сейчас компания, исключенная ЦБ из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке за грубые нарушения обязательных требований, сохраняет право оказывать аудиторские услуги иным общественно значимым организациям (ОЗО). Законопроект эту возможность устраняет: исключение из реестра на финансовом рынке должно стать основанием для исключения из реестра аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО, и наоборот.

Банк России будет обязан информировать о результатах проверок и принятых решениях не только саморегулируемую организацию аудиторов, как сейчас, но и Федеральное казначейство. Казначейство будет обязано информировать о результатах проверок аудиторов не только саморегулируемую организацию аудиторов, как сейчас, но и Банк России, в части аудиторских организаций, обслуживающих финансовый рынок.

Вводится норма о праве саморегулируемой организации аудиторов обращаться в суд с заявлением о признании аудиторского заключения заведомо ложным; об отмене аннулирования квалификационного аттестата аудитора за неучастие в аудиторской деятельности в течение трех лет; о переводе реестра аудиторов и аудиторских организаций исключительно в электронную форму, а также о снижении минимальной доли независимых членов в коллегиальном органе СРО с одной трети до одной пятой при одновременном увеличении доли представителей аудиторских организаций финансового рынка с одной трети до двух пятых.

Предполагалось, что в случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Сама саморегулируемая организация аудиторов обязана была привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 января 2028 г., а реформу коллегиального органа управления реализовать до 1 января 2029 г. Правительство в своем заключении предлагает скорректировать сроки вступления в силу части норм законопроекта. Речь идет о правилах обмена квалификационных аттестатов аудиторов; о порядке распоряжения долей в уставном капитале аудиторской организации при смерти аудитора-владельца; о переходе на исключительно электронное взаимодействие с аудиторами, а также о переходных сроках, в которые саморегулируемая организация аудиторов должна привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Эти положения устанавливают обязательные требования, поэтому, как указывает правительство, они должны вступать в силу по правилам закона "Об обязательных требованиях" - с 1 марта или 1 сентября и не ранее чем через 90 дней после опубликования.