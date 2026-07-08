Законопроект о реформе аудиторской деятельности принят в I чтении

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о реформе аудиторской деятельности, который устраняет право компании, исключенной из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке, оказывать услуги иным общественно значимым организациям, а также вводит взаимное информирование ЦБ и Федерального казначейства о результатах проверок аудиторов.

Документ (№1198867-8) в апреле внесли в парламент глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Аркадий Свистунов.

Сейчас компания, исключенная ЦБ из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке за грубые нарушения обязательных требований, сохраняет право оказывать аудиторские услуги иным общественно значимым организациям (ОЗО). Законопроект эту возможность устраняет: исключение из реестра на финансовом рынке должно было стать основанием для исключения из реестра аудиторских организаций, обслуживающих ОЗО, и наоборот.

Банк России будет обязан информировать о результатах проверок и принятых решениях не только саморегулируемую организацию аудиторов, как сейчас, но и Федеральное казначейство. Казначейство будет обязано информировать о результатах своих проверок не только саморегулируемую организацию аудиторов, как сейчас, но и Банк России, в части аудиторских организаций, обслуживающих финансовый рынок.

Вводится запрет на совмещение должности единоличного исполнительного органа в двух аудиторских организациях и норма, регулирующая судьбу доли в уставном капитале аудиторской организации в случае смерти аудитора-владельца.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении десяти дней после официального опубликования. Сама саморегулируемая организация аудиторов обязана привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 января 2028 г., а реформу коллегиального органа управления реализовать до 1 января 2029 г.