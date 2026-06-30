Житель Ингушетии получил 16 лет колонии за подготовку к поджогу храма

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" Саламхана Горбакова виновным в подготовке поджога православного храма в Ингушетии, сообщает пресс-служба суда во вторник.

Он приговорен к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в 550 тыс. рублей.

Установлено, что с 1 июля по 24 августа Горбаков общался через интернет с двумя жителями Ингушетии, вместе с которыми принес присягу лидеру "ИГИЛ". Позже они получили координаты тайника с оружием и взрывчаткой, после чего Горбаков и другие участники террористической организации решили совершить поджог здания храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже. После поджога они планировали убить прибывших на место преступления сотрудников правоохранительных органов.

Действия Горбакова и соучастников пресекли. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту), а также по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Его соучастники были осуждены ранее.

В августе 2024 года ФСБ сообщила о предотвращении серии нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви в Ингушетии, были задержаны шестеро местных жителей.