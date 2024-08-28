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ХроникаЗадержание Павла Дурова во ФранцииОбновлено в 16:38

В Ингушетии задержаны пособники террористов, готовившие нападения на церкви

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о предотвращении серии нападений на сотрудников правоохранительных органов и церкви в Ингушетии, задержаны шестеро местных жителей.

Сообщается, что в Назрани и селе Кантышево были задержаны шесть местных жителей, граждан Российской Федерации, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации.

Они намеревались совершить диверсионно-террористических акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов, заявили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

В частности, задержанными, по данным ФСБ, "готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа".

По адресам проживания задержанных, а также в оборудованном ими тайнике обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, "содержащие наставления по ведению боевых действий".

"Задержанные дали признательные показания", - отметили в ЦОС.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали. Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены.

Позднее директор ФСБ РФ Александр Бортников заявлял, что атаки на храмы и полицейских в Махачкале и Дербенте в июне этого года совершили последователи движения салафитов.

ФСБ Кантышево Ингушетия Назрань
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