Подачу холодной воды ограничили в домах 7,5 тыс. жителей Первоуральска

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Под ограничение подачи холодной воды попали 48 домов в городе Первоуральск Свердловской области в результате сильных дождей и подтопления.

В них проживает проживает порядка 7,5 тыс. человек. Вода в домах есть, однако на верхних этажах может временно наблюдаться снижение напора, сообщает региональный департамент информационной политики.

По данным департамента, принято решение подключить резервный источник водоснабжения города - Ревдинский водовод.

"Он уже промыт и продезинфицирован, сейчас идет его заполнение, после чего вода начнет поступать в район города, где отключено водоснабжение", - уточнили в департаменте.

Как сообщалось, в понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди. Это, по сведениям мэрии Первоуральска, спровоцировало "подтопление в районе станции первого подъема Верхне-Шайтанского водохранилища". В результате оказалась ограничена подача холодной воды в части города.