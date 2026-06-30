В России запустили сервис "Цифровой профиль иностранного гражданина"

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Информационный сервис "Цифровой профиль иностранного гражданина", хранящий актуальные данные мигрантов, запущен в России во вторник, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"С сегодняшнего дня запущен сервис "Цифровой профиль иностранного гражданина". Запуск ресурса является важным шагом в цифровизации миграционных процессов, обеспечивает формирование полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в стране и повышения эффективности государственного управления в миграционной сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ресурс будет содержать полный перечень данных об иностранных гражданах и лицах без гражданства: документы, удостоверяющие личность, миграционный учет, трудовую деятельность, образование, медицинское страхование, недвижимое имущество, транспортные средства, административные правонарушения и действующие ограничения на въезд в РФ.

"Правила формирования и ведения ресурса устанавливают порядок взаимодействия оператора с поставщиками сведений - федеральными органами исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами, сроки и регулярность предоставления информации", - добавила Волк.

Кроме того, доступ к ресурсу смогут получить государственные органы, иные организации и иностранные граждане при обращении через Единый портал государственных и муниципальных услуг.