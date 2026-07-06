Дума на неделе рассмотрит законопроекты о совершенствовании миграционной политики

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на этой неделе она планирует рассмотреть ряд законопроектов, предусматривающих дальнейшее совершенствование миграционной политики.

"Государственная Дума на этой неделе рассмотрит в процедуре второго чтения три законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики", - процитировали Володина журналистам в пресс-службе Госдумы по итогам заседания Совета Думы.

Во вторник депутаты рассмотрят инициативу о передаче МВД России отдельных полномочий Минтруда РФ в сфере регулирования трудовой миграции. В среду Госдума обсудит поправки к Налоговому кодексу РФ об уплате фиксированного авансового платежа по НДФЛ иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность в России.

Кроме того, 8 июля запланировано рассмотрение изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Согласно инициативе трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, которые проживают в России и находятся у них на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент. В противном случае иностранцам не будут продлевать патент или разрешение на работу, после чего они должны будут вместе со своими несовершеннолетними детьми покинуть страну в течение 15 дней.

Ранее председатель Госдумы отмечал, что профильным ведомствам необходимо ускорить работу по подготовке поправок к данным законопроектам. Инициативы, напомнил он, отвечают на запросы общества. По словам Володина, "с одной стороны, появится сдерживающий фактор для приезда мигрантов с семьями в РФ, с другой - дополнительно снизится нагрузка на социальную сферу, в том числе на здравоохранение и образование".