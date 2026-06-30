Два человека погибли и еще девять пострадали в результате атак беспилотников в ДНР

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Двое мирных жителей погибли, еще девять пострадали в результате атак беспилотников по территории Донецкой Народной Республики во вторник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Два мирных жителя Республики, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части МЧС России, погибли и еще девять мирных жителей, в том числе трое сотрудников МЧС России, пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.

Он уточнил, что в результате этих атак также были "повреждены три жилых домостроения, два объекта гражданской инфраструктуры, автобус, автомобиль скорой медицинской помощи, шесть грузовых автомобилей в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, в Кураховском и Тельмановском муниципальных округах".