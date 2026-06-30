Москва призывает Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ на фоне авиаударов пакистанских ВВС по ряду восточных афганских провинций призывают Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт и решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами.

"В Москве обеспокоены продолжающимся военным противостоянием между Афганистаном и Пакистаном, от которого в первую очередь страдают мирные жители. Очередным трагическим эпизодом стали авиаудары пакистанских ВВС по восточным афганским провинциям Пактия, Пактика и Кунар в ночь на 29 июня, в результате которых, по данным ООН, погибли 28 человек, в том числе несовершеннолетние и еще около 50 человек получили ранения", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД РФ.

"Российская сторона призывает Исламабад и Кабул завершить вооруженный конфликт и решать спорные вопросы политико-дипломатическими методами", - заявили на Смоленской площади.