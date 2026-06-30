Силы ПВО сбили еще 4 беспилотника в Калужской области

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что люди и инфраструктура не пострадали при уничтожении еще четырех дронов в регионе во вторник.

"В течение дня силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территориями Кировского и Хвастовичского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем канале в Мах.

Как сообщалось ранее, за вторник в регионе были уничтожены 22 беспилотника. Никто не пострадал.