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Три сотрудника скорой помощи ранены из-за атаки БПЛА в ДНР

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Трое сотрудников скорой помощи пострадали в результате атаки беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении Приходько, распространенном во вторник его пресс-службой.

Ранее во вторник глава региона Денис Пушилин сообщил о гибели двоих и ранении девяти мирных жителях ДНР в результате ударов БПЛА.

Денис Пушилин ДНР
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