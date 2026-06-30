Три сотрудника скорой помощи ранены из-за атаки БПЛА в ДНР

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Трое сотрудников скорой помощи пострадали в результате атаки беспилотника в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Иван Приходько.

"В результате атаки БПЛА ВСУ в Никитовском районе Горловки ранены три сотрудника скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении Приходько, распространенном во вторник его пресс-службой.

Ранее во вторник глава региона Денис Пушилин сообщил о гибели двоих и ранении девяти мирных жителях ДНР в результате ударов БПЛА.