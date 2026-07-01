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Дефицит осадков прогнозируется в июле в регионах Урала и Сибири

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Месячное количество осадков меньше нормы ожидается в июле на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также в регионах Красноярского края, избыток осадков ожидается в регионах северной части европейской территории России и на Северном Кавказе, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, на европейской территории России месячное количество осадков больше среднего многолетнего количества ожидается на западе Северо-Западного федерального округа, на севере Центрального федерального округа и в Северо-Кавказском федеральном округе. На азиатской территории меньше нормы ожидается выпадение осадков на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, в Эвенкии и Туруханском районе Красноярского края.

Избыток осадков в июле прогнозируется в Алтайском крае, Республике Алтай, в Забайкальском крае, Амурской области, в Хабаровском крае и Приморском крае и на Чукотке.

На остальной территории страны месячное количество осадков прогнозируется около нормы.

Гидрометцентр ЯНАО ХМАО Красноярский край
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