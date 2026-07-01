Ограничения вновь введены в аэропорту Саратова

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Саратова вновь временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщили в Росавиации в среду.

"Аэропорт Саратов ("Гагарин"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ранее ограничения уже вводились в ночь на среду.

Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны поступила информация об угрозе атаки БПЛА. Он отметил, что локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.