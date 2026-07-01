ВС РФ сообщили о поражении цеха, производящего двигатели для крылатых ракет "Нептун"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по логистическому центру, используемому ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым ВСУ, цеху по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун" и месту их хранения, площадкам подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в среду.

В течение суток удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 148 районах, говорится в сводке.