Военные сообщили о контроле над двумя населенными пунктами в Запорожской и Харьковской областях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за минувшие сутки взяли под контроль два населенных пункта - Копань в Запорожской области и Украинское в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области", - сообщили в ведомстве.