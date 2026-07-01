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Минобороны РФ заявило об отражении двух украинских атак в Константиновке

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские штурмовые подразделения проводят зачистку юго-западной части Константиновки, сообщило Минобороны РФ в среду.

"На северных окраинах города отражены две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады противника при поддержке танков. Уничтожено до 15 военнослужащих и два танка Т-72", - говорится в сообщении министерства.

"За сутки потери ВСУ в городе составили до 90 военнослужащих, два танка, артиллерийское орудие, девять автомобилей, 32 наземных робототехнических комплекса и 28 пунктов управления БПЛА", - заявило Минобороны РФ.

Минобороны РФ Константиновка ВСУ
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