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В РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Запорожской и Харьковской областях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за минувшие сутки взяли под контроль два населённых пункта - Копань в Запорожской области и Украинское в Харьковской области, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Украинское Харьковской области", - говорится в сообщении.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Копани Запорожской области", - сообщили в ведомстве.

Минобороны РФ Копань Запорожская область Харьковская область Украинское
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