Военные сообщили о взятии под контроль еще 47 зданий в Красном Лимане

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки в Красном Лимане взяли под контроль еще 47 зданий, ведется уничтожение подразделений ВСУ в северо-западной части города, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение формирований ВСУ в северо-западной части населенного пункта. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий", - заявили в Минобороны РФ.

"При попытке восстановить переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики в результате авиационного удара по инженерным подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 20 боевиков и инженерная техника", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, ВСУ за сутки в городе потеряли 30 военнослужащих, уничтожены 11 пунктов управления беспилотниками.