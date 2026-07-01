Поиск

Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, есть погибший и раненые, сообщает оперативный штаб региона в среду.

"От полученных травм мужчина скончался на месте. (...) Бригады скорой помощи доставили троих пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Двое других получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, атакованный автомобиль загорелся - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Также получили повреждения четыре других автомобиля и фасад коммерческого объекта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область Уразово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках или отдельных его статей

Потребность в гражданских судах в РФ до 2035 г. оценивается в 1,3 тыс. единиц

"Яндекс Такси" ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси

 "Яндекс Такси" ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси

Матвиенко назвала сложной ситуацию с ГСМ в РФ, заявив, что она будет исправлена

 Матвиенко назвала сложной ситуацию с ГСМ в РФ, заявив, что она будет исправлена

Академик Арбатов: создать ПРО в космосе невозможно

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10217 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2896 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов