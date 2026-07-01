Один человек погиб и трое ранены при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю в поселке Уразово Валуйского округа Белгородской области, есть погибший и раненые, сообщает оперативный штаб региона в среду.

"От полученных травм мужчина скончался на месте. (...) Бригады скорой помощи доставили троих пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Двое других получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, атакованный автомобиль загорелся - пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Также получили повреждения четыре других автомобиля и фасад коммерческого объекта.