Нанесены авиаудары по пунктам дислокации и управления украинских войск в ДНР, Сумской и Харьковской областях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам управления БПЛА украинской армии в Сумской области и ДНР и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в среду.

По данным ведомства, четырьмя авиабомбами ФАБ-500 поражен пункт управления БПЛА бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, двумя ФАБ-500 поражен пункт управления беспилотниками бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Также нанесен удар ракетой Х-38МЛ по пункту временной дислокации бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды в Харьковской области.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.