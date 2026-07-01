Поиск

Нанесены авиаудары по пунктам дислокации и управления украинских войск в ДНР, Сумской и Харьковской областях

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по пунктам управления БПЛА украинской армии в Сумской области и ДНР и пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ в среду.

По данным ведомства, четырьмя авиабомбами ФАБ-500 поражен пункт управления БПЛА бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР, двумя ФАБ-500 поражен пункт управления беспилотниками бригады Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Краснополье в Сумской области. Также нанесен удар ракетой Х-38МЛ по пункту временной дислокации бригады ВСУ в районе населенного пункта Уды в Харьковской области.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область Сумская область ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Cпрос на услуги электрозаправок "Росатома" в последнюю неделю июня вырос на 40%

Два человека пострадали при атаке дронов на предприятия в Пензе

Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

 Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

Продажи белорусских бензинов и ДТ на "Петербургской бирже" в июне выросли в 3,6 раза

Список "Новых людей" на думских выборах возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

 Список "Новых людей" на думских выборах возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках или отдельных его статей

Потребность в гражданских судах в РФ до 2035 г. оценивается в 1,3 тыс. единиц

"Яндекс Такси" ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси

 "Яндекс Такси" ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10222 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2896 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов