Поиск

Новак надеется, что влияние топливного рынка на общий рост цен будет минимальным

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих автозаправочных станциях в пределах инфляции, но из-за перебоев с поставками топлива есть "разрыв" с ценами на независимых АЗС, признал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что несмотря на перебои с поставками топлива, вызванные логистической перестройкой, "наши вертикально-интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые (они - ИФ), как социально ответственные компании, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции (...)". "Да, с учетом перебоев сейчас есть некоторый разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям. И это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация", - добавил вице-премьер.

"Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционное ожидание будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен", - сказал Новак, отвечая на вопросы в ходе Финансового конгресса Банка России.

Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар на НПЗ в Славянске-на-Кубани после падения обломков БПЛА потушен

Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

 Сбербанк отметил возобновление роста корпоративного кредитования в июне, но умеренного

Набиуллина ответила Грефу на слова о переохлаждении экономики

Cпрос на услуги электрозаправок "Росатома" в последнюю неделю июня вырос на 40%

Два человека пострадали при атаке дронов на предприятия в Пензе

Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

 Сбер повысил прогноз по ключевой ставке ЦБ на 2026 год до 13%

Продажи белорусских бензинов и ДТ на "Петербургской бирже" в июне выросли в 3,6 раза

Список "Новых людей" на думских выборах возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

 Список "Новых людей" на думских выборах возглавят Нечаев, Даванков и Авксентьева

Матвиенко предложила приостановить действие закона о госзакупках или отдельных его статей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2898 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10223 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов