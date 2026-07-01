Новак надеется, что влияние топливного рынка на общий рост цен будет минимальным

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих автозаправочных станциях в пределах инфляции, но из-за перебоев с поставками топлива есть "разрыв" с ценами на независимых АЗС, признал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что несмотря на перебои с поставками топлива, вызванные логистической перестройкой, "наши вертикально-интегрированные компании держат цены в пределах тех уровней, которые (они - ИФ), как социально ответственные компании, как любят говорить банкиры, таргетируют на уровне инфляции (...)". "Да, с учетом перебоев сейчас есть некоторый разрыв на заправках, которые принадлежат независимым компаниям. И это обычная рыночная ситуация, которая должна выровняться по мере того, как сейчас наполнится рынок и сбалансируется в полном объеме вся ситуация", - добавил вице-премьер.

"Поэтому я надеюсь, что влияние на рост цен, которое учитывает Центральный банк в своей статистике, инфляционное ожидание будет минимальным, и мы войдем в те прогнозные показатели, которые есть сегодня и разработаны министерством экономического развития. Напомню, что в конце мая этот прогноз был уточнен", - сказал Новак, отвечая на вопросы в ходе Финансового конгресса Банка России.