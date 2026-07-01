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В реестр промышленной продукции РФ включили первую систему непрерывного мониторинга глюкозы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг России включил в реестр российской промышленной продукции первую локализованную систему непрерывного мониторинга глюкозы; устройство будет круглосуточно контролировать уровень сахара у пациентов с диабетом, сообщили в министерстве.

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"Система непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) Lumiflex Linx официально включена в реестр российской промышленной продукции. Соответствующее решение вступило в силу 30 июня 2026 года. Таким образом, в реестре впервые появилась локализованная в России система непрерывного мониторинга глюкозы", - говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга в среду.

Устройство предназначено для круглосуточного контроля уровня сахара в крови у пациентов с сахарным диабетом. Включение в реестр подтверждает, что продукция производится на территории России и соответствует установленным требованиям.

"Ожидается, что данное решение сделает современные технологии мониторинга более доступными для российских пациентов, снизив зависимость от импортных аналогов", - добавили в министерстве.

Минпромторг
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