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Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую коалицию организаций, поддерживающих Украину

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность созданной в США неправительственной организации American Coalition for Ukraine (ACU), сообщает надзорное ведомство в среду.

"Штаб-квартира ACU находится в Вашингтоне. Эта коалиция объединяет более 50 американо-украинских организаций, базирующихся в США. В качестве своей миссии она заявляет разработку и реализацию мер в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины",- заявили в Генпрокуратуре.

По данным российских прокуроров, ACU выполняет координирующую роль в работе входящих в нее некоммерческих организаций занимающихся лоббированием интересов Украины в США.

ACU, заявляют в Генпрокуратуре, также выступает главным организатором проводимого дважды в год в США фороума Ukraine Action Summit американских общественно-политических активистов и структур для обсуждения вопросов поддержки Украины.

"Участники открыто призывают к усилению санкционного давления на Россию, обвиняют нашу страну в похищении украинских детей, распространяют недостоверные сведения о ходе и целях проведения специальной военной операции, дискредитируя руководство и Вооруженные Силы РФ", - сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура РФ США Украина
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