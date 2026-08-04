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Американский Фонд крымских татар признан в России нежелательным

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность американской организации Crimean Tatar Foundation.

"Фонд создан в 2021 году в США, расположен в Нью-Йорке. Фонд поддерживает ВСУ, поставляя украинской армии беспилотные летательные аппараты, защитное снаряжение, генераторы, транспорт, оборудование для связи и наблюдения", - сообщили в надзорном ведомстве.

По информации прокуроров, фонд организует лекции, конференции и выставки, "искажающие историю депортации крымско-татарского населения, внушаются теории о якобы "оккупации Крыма" и "агрессии России против Украины".

Крым США Генпрокуратура Украина
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