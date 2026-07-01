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Захарова заявила о прямой угрозе рубежам РФ из-за размещения американских РСМД в Японии

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Развертывание американских РСМД в Японии создает прямую угрозу российским дальневосточным рубежам, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности вне зависимости от продолжительности дислокации - на эпизодической, ротационной или постоянной основе - как шаг, оказывающий серьезное негативное воздействие и влияние на стабильность и безопасность Азиатско-Тихоокеанского региона и создающий прямую угрозу российским дальневосточным рубежам", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно предупреждала японскую сторону о последствиях подобных решений.

"Вынуждены предупредить, что они не останутся без компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Япония США
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